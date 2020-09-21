Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов

Пандемия и карантин дали почву для слухов о возможном переносе местных выборов, запланированных на 25 октября. В последнее время об этом все чаще говорят в медиа и социальных сетях. О том, есть ли основания для подобных разговоров и кому это выгодно – в материале РБК-Украина.

Разговоры о переносе местных выборов вращаются в политических кругах едва ли не с начала карантина. Подогрел эти слухи урезанный в апреле госбюджет, в котором значительно сократили расходы на избирательную кампанию.

Тогда в команде Зеленского отрицали отмену октябрьского голосования, заверив, что пускать в ход такой сценарий никто не собирается. Но с тех пор эпидемия COVID-19 в стране только набирает оборотов. И чем ближе ко дню выборов, тем чаще об их отсрочке рассуждают в соцсетях и СМИ.

Юридически сдвинуть дату голосования возможно, несмотря на то, что она закреплена в Конституции. Единственный правовой механизм – ввести чрезвычайное (либо же военное) положение. Указ об этом издает президент по предложению Кабинета министров или СНБО. Но окончательное слово за Верховной радой: депутаты должны поддержать это решение минимум 226 голосами "за".

Максимальный период действия ЧП – 30 дней, если он вводится по всей стране. Ввести его можно и в отдельных регионах сроком на 60 дней. Продлить чрезвычайное положение можно не больше чем на 30 дней. Проводить любые выборы в этот период запрещено.

На первый взгляд логика этого решения понятна: не будет массового скопления и контакта между людьми на участках. Но сколько еще эпидемия продержит в осаде мир – не знает никто. К тому же уже есть примеры, когда страны проводили выборы в разгул пандемии.

Да и нет гарантий, что весной ситуация будет лучше. А главное – последствия этого решения вряд ли выгодны кому-то из ключевых политических "игроков", включая его инициаторов.

Выстрел в ногу

Поставив выборы на паузу, власть рискует ополчить против себя остальные политические команды и местные элиты, которые и без того периодически бунтуют из-за карантина. Все они, впрочем, как и "Слуга народа", уже активно погрузились в избирательную кампанию.

Из-за переноса выборов весь политикум окажется в подвешенном состоянии, а брошенные на подготовку усилия и ресурсы – "холостыми" выстрелами. Более того, не факт, что дополнительное время сыграет в плюс к рейтингу президентской политсилы. Скорее – даже наоборот.

"Согласно закону, люди имеют право каждые пять лет избирать себе менеджеров, которые будут защищать их интересы. Поэтому перенос местных выборов считаю невозможным. Не надо нарушать закон. Власть сегодня должна думать, как организовать избирательный процесс так, чтобы он был безопасным в условиях эпидемии", – сказал РБК-Украина мэр Львова Андрей Садовый.

Его коллега, городской голова Днепра Борис Филатов, хоть и категорически против переноса выборов, но исключать такую вероятность не спешит. Он уточнил: если в правящей партии захотят отсрочить дату голосования, опасаясь проиграть в октябре, то все равно это решение не будет им на руку.

"Я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Потому что если они перенесут, пользуясь эпидемией как поводом, местные выборы, им это ничего не добавит – только убавит", – прокомментировал изданию Филатов.

В "Слуге народа" уверяют, что все эти слухи и опасения беспочвенны. Глава партии Александр Корниенко пояснил, что каких-либо законных предпосылок для отмены или переноса местных выборов сейчас нет. По его словам, сейчас центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.

"Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемической ситуации. Также ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная рада внесет и примет. И будем вместе работать над тем, чтобы день голосования был максимально безопасным для всех граждан Украины", – рассказал РБК-Украина Корниенко.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отвечающий за антикризисное и информационное направление, также не видит "ни малейших политических и околополитических причин" для отсрочки выборов.

"Единственная возможная форс-мажорная причина для их экстренной отмены/переноса – и об этом уже неоднократно говорилось, – это резкий скачок ежедневной заболеваемости по "ковиду" и резкий рост так называемых карантинных "красных зон". Только эпидемиологические причины возможны", – сказал изданию Подоляк.

При этом он подчеркнул: пока ситуация с вирусом более-менее контролируется, и потому избирательный процесс проходит в штатном режиме. В то же время любой перенос или отмена выборов – это всегда сложная юридическая процедура, которая обязательно впоследствии попадает под объемные судебные процессы и тянет огромные расходы из бюджета, обратил внимание советник руководителя ОП.

"То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", – добавил Подоляк.

Тему с возможным переносом выборов, по его мнению, активно "качают в медиа" практически все политические группы и оппозиционные силы.

"Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании. Типа, "ну вот партия власти опасается за результаты и потому готова пойти на незаконную отмену", – убежден советник главы ОП.

Другой собеседник в окружении Зеленского считает, что этот тезис специально "раскручивают" либо ресурсы с пророссийским следом, либо связанные с олигархом Игорем Коломойским.

"Им выгоден такой посыл. Тем самым забрасывается сигнал избирателям: мол, власть испугалась и отменит выборы, потому как проиграет", – сказал источник.

При этом он заверил, что переносить выборы в правящей команде не собираются. По его словам, провести это решение максимально легитимно очень сложно, ведь и к законности самого карантина есть вопросы.

"На внутренних совещаниях в Офисе действительно на эмоциях несколько раз, в том числе и от президента, "проскакивала" идея: а может, и вовсе отменить эти выборы. Но это было сказано сгоряча и было больше связано с организационными нюансами подготовки кампании. На самом деле, всерьез об этом никто не думает", – разъяснил собеседник в команде Зеленского.

Регулярные поездки главы государства по стране также не свидетельствуют о том, что он готовится к отсрочке голосования. Многие политические эксперты трактуют эти региональные визиты как предвыборную агитацию президентом за свою политсилу. Например, на прошлой неделе Владимир Зеленский посетил Тернопольскую область, где "Слуга народа" как раз представляла свою команду на местных выборах.

Антиковидные меры

Сейчас в правительстве и в Центральной избирательной комиссии собираются проводить выборы даже в "красной зоне", если не будет решения о введении ЧП. Заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар в комментарии РБК-Украина заявил, что комиссия принимает все необходимые меры, чтобы выборы состоялись. При этом вопрос переноса выборов в связи с пандемией лежит за пределами компетенции Центризбиркома, уточнил он.

"Режим чрезвычайной ситуации, введение карантинных ограничений на сегодняшний день не являются юридическим основанием для непроведения выборов", – сказал Плукар.

На прошлой неделе Кабинет министров уже утвердил часть противоэпидемических правил, которые нужно будет соблюдать во время голосования. На участках всех обяжут находиться в масках или респираторах. Члены комиссии могут попросить голосующего временно снять средство защиты, чтобы подтвердить его личность.

На участках должны организовать места для дезинфекции рук, температурный скрининг, а также места для сбора и утилизации масок. Всех находящихся в здании будут опрашивать о наличии симптомов ОРВИ. В помещении нужно нанести разметку, чтобы избиратели придерживались дистанции минимум в один метр. На таком же расстоянии друг от друга должны сидеть и члены комиссии. Лучше не приводить на избирательные участки детей и желательно пользоваться собственной ручкой.

В правительстве также рекомендуют, чтобы рядом со столом выдачи бюллетеней находилось одновременно не больше трех голосующих. Вся мебель на участках должна быть изготовлена из таких материалов, которые можно продезинфицировать. Каждые четыре часа нужно будет проводить влажную уборку помещения. Каждые два часа – дезинфицировать дверные ручки, поручни и сиденья.

Люди, которые находятся на самоизоляции, также смогут проголосовать. Члены комиссии, в масках и защитных костюмах, приедут к ним домой. Для этого до 20 часов пятницы перед днем голосования нужно подать заявление и справку о том, что человек вынужден находиться на карантине. Если у кого-то из членов комиссии обнаружат COVID-19, его коллеги могут продолжить выполнять свои функции при отсутствии симптомов болезни.

Как воплотить все эти правила на практике – огромный вопрос. Совсем другая проблема, с которой может столкнуться ЦИК, подводя итоги голосования – множество судебных разбирательств. Некоторые эксперты полагают, что после выборов партии и кандидаты станут массово обращаться с исками о том, что из-за карантина не могли проводить полноценную кампанию. Ведь даже в самой легкой "зеленой" зоне действуют ограничения на массовые мероприятия.

Один из источников в команде Зеленского исключать такой вариант событий не стал. Но, по его словам, этот никак не повлияет на результаты выборов.

"Сама кампания и ее результаты законодательно очень защищены. Выборы нельзя признать такими, что не состоялись. Тем более, сейчас ЦИК подготовила "антиковидный" закон, который даст дополнительные гарантии. Для этих выборов в нем закреплены нормы о неотложной замене членов комиссии, больных COVID-19, о голосовании на дому и тому подобное", – пояснил собеседник.

В прошлую пятницу первый замглавы фракции СН Александр Корниенко и его коллеги по комитету госвласти уже зарегистрировали в Раде законопроект, инициированный ЦИК. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублируют рекомендации правительства.

Судя по тому, как президентская команда и центральные органы власти готовятся к выборам, отменять их, по крайней мере, пока, никто не планирует. А если Банковая пойдет на отсрочку октябрьских выборов, то все конфликты и обвинения, которые обрушатся на команду президента, могут "затмить" всевозможные политические дивиденды от этого решения.