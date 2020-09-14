ЦИК просит Раду урегулировать особенности проведения выборов во время карантина

Центральная избирательная комиссия просит Верховную раду законодательно урегулировать особенности проведения выборов в период карантина. ЦИК разработал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Проект закона комиссия одобрила на заседании в понедельник, 14 сентября.

Центризбирком также просит президента и ВР об обеспечении безотлагательного рассмотрения и принятия соответствующего закона.

"Возникают сложности из-за ряда несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона", - указано в сообщении.

В ЦИК просят учесть в Избирательном кодексе изменения в административно-территориальное устройство, которые происходили параллельно с реформой избирательного законодательства.

Требуют редакционной доработки и положения Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной рады АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета (территориальной общины с количеством избирателей 10 тысяч и более) и определении оснований недействительности избирательных бюллетеней.

Напомним, Кабинет министров утвердил противоэпидемические мероприятия при организации и проведении местных выборов, в частности дезинфекцию на избирательных участках, температурный скрининг и тому подобное.

Как писало РБК-Украина, на местных выборах не будут ограничивать доступ к голосованию избирателей с признаками ОРВИ.