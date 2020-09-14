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Кабмин утвердил противоэпидемические меры для местных выборов

Новина українською → Киев, Понедельник 14 сентября 2020 14:50
Кабмин утвердил противоэпидемические меры для местных выборов Фото: местные выборы пройдут 25 октября (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил противоэпидемические меры во время организации и проведения местных выборов. Эти меры предусматривают дезинфекцию на избирательных участках, температурный скрининг и так далее.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно принятому документу, на входе на избирательный участок будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг. На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны находиться антисептики для рук, а также оборудованы места для сбора и утилизации масок.

В помещениях будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы и другая мебель должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны. Дверные ручки, поручни, сиденья нужно дезинфицировать каждые два часа, а влажную уборку - каждые четыре часа.

Избиратели должны обрабатывать руки антисептиками, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут попросить временно снять маску для подтверждения личности.

Рекомендуется не брать детей на избирательные участки. И пользоваться личной ручкой.

Новость дополняется

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