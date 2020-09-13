ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Новости шоу-бизнеса Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЦИК не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию

Новина українською → Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 15:56
ЦИК не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию Фото: Сергей Постивый (facebook.com/sergey.postyvuy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на предложения Министерства здравоохранения, Центральная избирательная комиссия не собирается ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Для голосования людей с симптомами создадут специальные условия.

Об этом заявил член ЦИК Сергей Постивый во время шестого "Донбасс Медиа Форума".

По словам Постивого, для людей с признаками респираторного заболевания предлагают выделить отдельную кабинку для голосования, которую бы дезинфицировали после каждого избирателя.

"По состоянию на сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие "красной зоны" не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести", - пояснил он.

Напомним, местные выборы в Украине в этом году пройдут по новым правилам. РБК-Украина объясняло, как голосовать в этом году.

Отметим, координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская оценивала возможность отмены местных выборов в Украине из-за карантина.

Кроме того, в СНБО разрабатывают специальные протокол действий в случае вспышек коронавируса на избирательных участках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Киев и 19 областей не готовы ослаблять карантин
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Киев и 19 областей не готовы ослаблять карантин