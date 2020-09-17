Мировой опыт. Как безопасно провести выборы во время пандемии

До местных выборов в Украине осталось чуть более пяти недель. Впервые мы столкнулись с организацией массового волеизъявления в условиях пандемии. Этот фактор, а также постоянный рост количества заболевших COVID-19, внесли свои коррективы в проведение выборов.

Но Украина далеко не единственная страна в мире, которая прошла или которой еще предстоит пройти это испытание. РБК-Украина изучило иностранный опыт и выяснило, как соблюдение мер предосторожности способно сдержать распространение коронавируса.

Южная Корея

Именно Южная Корея стала первой страной, в которой избирательная кампания прошла на фоне пандемии. Здесь следует отметить особый момент. Выборы здесь никогда не переносились, даже во время Корейской войны в 1952 году.

Хотя еще за полтора месяца до 15 апреля (дата парламентских выборов) Южная Корея была второй после Китая по уровню распространения коронавируса. 23 февраля президент Мун Чжэ Ин объявил о введении наивысшего "красного уровня" эпидемиологической опасности. Суточное заражение достигло пиковых значений к началу марта – более 1 000 случаев.

Но благодаря беспрецедентным карантинным мерам считается, что Южная Корея победила вспышку COVID-19 всего за десять дней. И к основному дню голосования страна подошла с заболеваемостью около 20 случаев в сутки.

Южная Корея пошла на строгие меры при организации выборов (фото: china org cn)

На избирательных участках действовали жесткие ограничения. Основные меры: защитная маска на лице и социальная дистанция не менее 1 метра. На входе у избирателя проверяли температуру тела. Если она превышала 37,5, его не пускали на участок, а сопровождали в специальное помещение, где он сначала голосовал, после чего сдавал тест на коронавирус.

Перед кабинкой избиратель обрабатывал руки антисептиком и надевал выданные ему одноразовые перчатки. После голосования перчатки нужно было сдать на утилизацию.

Специальные правила были разработаны и для зараженных коронавирусом на самоизоляции. В общей сложности таких избирателей было около 60 тысяч. Их обязали иметь защитные маски и перчатки, а также добираться на участок исключительно своим ходом (никакого общественного транспорта).

"Люди на самоизоляции должны через специальное мобильное приложение или текстовый мессенджер уведомить социального работника о времени выхода из дома, прибытия на участок и возвращения домой", – говорил министр внутренних дел и безопасности Ли Чжэ Хван.

В то же время для пациентов в больницах открыли 8 специальных отделений для голосования. Из около 2,5 тысячи зараженных проголосовали таким способом 400 человек. Но большинство людей с подтвержденным диагнозом отдали голос досрочно по почте.

Голосование по почте стало одним из нововведений, которым удалось серьезно снизить нагрузку на избирательные участки. Еще один фактор – досрочное голосование на самих участках, которые работали с 10 апреля. В конечном итоге этим правом воспользовались около 12 млн избирателей – почти треть от общего числа. Заявки на досрочное голосование нужно было подать до конца марта.

На выборах в Южной Корее победила правящая Совместная демократическая партия, укрепив свои позиции в парламенте. Но у корейского кейса была еще одна не менее важная победа. Несмотря на рекордную явку в 66%, в течение двух недель после голосования число новых случаев заболевания стабильно снижалось. Такая тенденция прослеживалась и в мае. Это дало миру понять, что даже в условиях глобальной вспышки новых заболеваний можно организовать безопасный демократический процесс с участием миллионов людей.

Польша

В отличие от Южной Кореи Польша столкнулась с необходимостью переноса выборов. Изначально запланированное на 10 мая голосование на фоне неблагоприятной ситуации отложили на 28 июня. На перенос повлияло и то, что предлагалось провести голосование по почте, но из-за позиции отдельных политических сил парламент не успел вовремя утвердить соответствующий закон. Проведение президентских выборов не позже лета 2020 года было обусловлено тем, что срок полномочий Анджея Дуды истекал в августе.

Выборы прошли по смешанной схеме. У избирателей была возможность проголосовать традиционно или по почте. Во втором случае следовало заранее уведомить избирательную комиссию. В ответ избиратель по почте получал пакет документации и должен был отправить бюллетень не позднее 26 июня.

Поляки могли проголосовать по почте и на участках (фото: polityka pl)

По официальным данным, в первом туре такой возможностью воспользовались 483 тысячи человек. В то время как на участки пришло рекордное для современной Польши число избирателей 64,51% (около 19 млн имеющих право голоса граждан).

Высокая явка привела к тому, что на участках образовались большие очереди. Поляков обязали соблюдать социальную дистанцию, иметь защитные маски и собственные ручки. Маску можно было снять буквально на секунду во время проверки документов. На входе в помещение были установлены санитайзеры, сотрудники периодически обрабатывали антисептиками урны, а также следили за тем, чтобы скопление людей не превышало ограничение – один человек на 4 квадратных метра.

Смешанный принцип сохранили и на второй тур. Условия на участках остались прежними – защитные маски, средства для дезинфекции и так далее. Явка составила еще больше – 68,18%, а победу над оппонентом Рафалом Тшасковским одержал действующий президент Анджей Дуда с отрывом в несколько процентов.

В течение месяца в Польше с 28 июня среднесуточная заболеваемость составляла от 200 до 300 новых случаев. Уже в августе местные органы здравоохранения фиксировали резкие всплески вплоть до 900 случаев заражений. На фоне этих показателей министр здравоохранения Лукаш Шумовский ушел в отставку.

США

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток и на кампанию в США, где 3 ноября пройдут выборы президента. Большая часть съездов была отменена, а предвыборные мероприятия в основном ушли в онлайн-формат. По иронии судьбы, в этом году все больше американцев стремятся к политической активности. Как показал июльский опрос Fox News, 85% избирателей заинтересованы в голосовании.

Особенности выборов в США заключаются в том, что в этой стране используют машины для голосования. Контакт с ними большого количества людей связан с риском заражения COVID-19. Возможный выход из этой ситуации – голосование по почте. Но его организация – дело не из простых, поскольку в стране насчитывается почти 220 млн избирателей. Например, в 2016 более 20% избирателей проголосовали по почте.

Дональд Трамп против массового голосования по почте (фото: flickr com gageskidmore)

В настоящее время в США еще продолжают обсуждать альтернативные пути организации выборов. Однако президент Дональд Трамп против широкого использования почтовых бюллетеней, называя их "угрозой демократии".

"Наша самая большая угроза – это губернаторы из оппозиционной партии, которые контролируют бюллетени, миллионы почтовых бюллетеней… Я считаю это гораздо большей угрозой, чем вмешательство иностранных государств", – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме 16 сентября.

Несмотря на мнение Трампа, некоторые штаты уже утвердили процедуру голосования по почте. А избиратели из Вашингтона, Орегона, Колорадо, Гавайев и Юты и ранее имели возможность отправлять бюллетени. В то же время эксперты опасаются, что штаты, для которых эта система является новой, не смогут оперативно с ней справиться.

По всей видимости окончательно картина с выборами в США прояснится ближе к ноябрю. Тем временем с середины июля статистика заболеваемости идет на спад и сейчас составляет порядка 30 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.

Что будет в Украине

Украинское правительство уже определилось с тем, как будут проходить местные выборы 25 октября. И в отличие от других стран досрочное и почтовое голосование не предусмотрено.

На участках должны быть антисептики, места для утилизации масок и разделенные потоки избирателей на вход и выход. В помещениях нужно нанести разметку для соблюдения дистанции не менее одного метра; столы, стулья, дверные ручки и поручни будут периодически дезинфицировать. Члены комиссии также должны сидеть на расстоянии не менее метра или использовать прозрачные экраны.

Избиратели обязательно должны надевать защитные маски или респираторы, обрабатывать руки антисептиками. Для подтверждения личности на участке могут попросить временно снять маску. Рекомендуется не брать с собой детей и пользоваться личной ручкой.

Те, кто находятся на самоизоляции с подтвержденным диагнозом СОVID-19, тоже смогут проголосовать.

"(Избиратель, – ред.) должен обратиться в территориальную избирательную комиссию до 20:00 последней пятницы (23 октября, – ред.) перед голосованием и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью", – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В день голосования на дом приедет комиссия, члены которой должны быть в масках, перчатках, защитных щитках и после каждого посещения утилизировать средства защиты.

Еще в августе главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что власти могут задуматься о переносе выборов, если более половины страны окажется в "красной зоне" адаптивного карантина. Хотя позже уточнил, что это возможно только в случае введения чрезвычайной ситуации.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе в "красной зоне", – отметил Ляшко.

В любом случае по состоянию на сегодня власти Украины склоняются к проведению голосования в срок, а возможность переноса не обсуждается публично даже с учетом того, что коронавирус ежедневно бьет рекорды.

Представители Минздрава неоднократно делали акцент на использовании опыта Польши. Сможет ли Украина избежать резкого всплеска заболеваемости, станет известно через две недели после голосования. Это срок, в течение которого медики окончательно оценят влияние выборов на эпидемиологическую ситуацию.