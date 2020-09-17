Світовий досвід. Як безпечно провести вибори під час пандемії

До місцевих виборів в Україні залишилося трохи більше п'яти тижнів. Вперше ми зіткнулися з організацією масового волевиявлення в умовах пандемії. Цей фактор, а також постійне зростання кількості хворих на COVID-19, внесли свої корективи у проведення виборів.

Але Україна не єдина країна в світі, яка пройшла або яка ще має пройти це випробування. РБК-Україна вивчило іноземний досвід і з'ясувало, як дотримання заходів безпеки здатне стримати поширення коронавірусу.

Південна Корея

Саме Південна Корея стала першою країною, в якій виборча кампанія пройшла на тлі пандемії. Тут слід відзначити особливий момент. Вибори тут ніколи не переносилися, навіть під час Корейської війни в 1952 році.

Хоча ще за півтора місяця до 15 квітня (дата парламентських виборів) Південна Корея була другою після Китаю за рівнем поширення коронавірусу. 23 лютого президент Мун Чже Ін оголосив про введення найвищого "червоного рівня" епідеміологічної небезпеки. Добове зараження досягла пікових значень на початку березня – більше 1 000 випадків.

Але завдяки безпрецедентним карантинним заходам вважається, що Південна Корея перемогла спалах COVID-19 всього за десять днів. І до основного дня голосування країна підійшла з захворюваністю близько 20 випадків на добу.

Південна Корея пішла на суворі заходи при організації виборів (фото: china org cn)

На виборчих дільницях діяли жорсткі обмеження. Основні заходи: захисна маска на обличчі і соціальна дистанція не менше 1 метра. На вході у виборця перевіряли температуру тіла. Якщо вона перевищувала 37,5, його не пускали на дільницю, а супроводжували до спеціального приміщення, де він спочатку голосував, після чого здавав тест на коронавірус.

Перед кабінкою виборець обробляв руки антисептиком і одягав видані йому одноразові рукавички. Після голосування рукавички треба було здати на утилізацію.

Спеціальні правила були розроблені й для заражених коронавірусом на самоізоляції. Загалом таких виборців було близько 60 тисяч. Їх зобов'язали мати захисні маски і рукавички, а також добиратися на ділянку виключно своїм ходом (ніякого громадського транспорту).

"Люди на самоізоляції мають через спеціальний мобільний додаток або текстовий месенджер повідомити соціального працівника про час виходу з дому, прибуття на дільницю і повернення додому", – говорив міністр внутрішніх справ і безпеки Лі Чже Хван.

У той же час для пацієнтів в лікарнях відкрили 8 спеціальних відділень для голосування. З близько 2,5 тисячі заражених проголосували таким чином 400 осіб. Але більшість людей з підтвердженим діагнозом віддали голос достроково поштою.

Голосування поштою стало одним з нововведень, яким вдалося серйозно знизити навантаження на виборчі дільниці. Ще один фактор – дострокове голосування на самих дільницях, які працювали з 10 квітня. В остаточному підсумку цим правом скористалися близько 12 млн виборців – майже третина від загального числа. Заявки на дострокове голосування треба було подати до кінця березня.

На виборах у Південній Кореї перемогла правляча Спільна демократична партія, зміцнивши свої позиції в парламенті. Але у корейського кейса була ще одна не менш важлива перемога. Незважаючи на рекордну явку в 66%, протягом двох тижнів після голосування кількість нових випадків захворювання стабільно знижувалася. Така тенденція простежувалася і в травні. Це дало світу зрозуміти, що навіть в умовах глобального спалаху нових захворювань можна організувати безпечний демократичний процес з участю мільйонів людей.

Польша

На відміну від Південної Кореї Польща зіткнулася з необхідністю перенесення виборів. Заплановане на 10 травня голосування на тлі несприятливої ситуації відклали на 28 червня. На перенесення вплинуло й те, що пропонувалося провести голосування по пошті, але через позицію окремих політичних сил парламент не встиг вчасно затвердити відповідний закон. Проведення президентських виборів не пізніше літа 2020 року було обумовлене тим, що строк повноважень Анджея Дуди закінчувався в серпні.

Вибори пройшли за змішаною схемою. У виборців була можливість проголосувати традиційно або поштою. У другому випадку слід було заздалегідь повідомити виборчу комісію. У відповідь виборець поштою отримував пакет документації і мав відправити бюлетень не пізніше 26 червня.

Поляки могли проголосувати поштою та на дільницях (фото: polityka pl)

За офіційними даними, в першому турі такою можливістю скористалися 483 тисячі осіб. У той час як на дільниці прийшла рекордна для сучасної Польщі кількість виборців 64,51% (близько 19 млн).

Висока явка призвела до того, що на дільницях утворилися великі черги. Поляків зобов'язали дотримувати соціальну дистанцію, мати захисні маски і власні ручки. Маску можна було зняти буквально на секунду під час перевірки документів. На вході до приміщення були встановлені санітайзери, співробітники періодично обробляли антисептиками урни, а також стежили за тим, щоб скупчення людей не перевищувало обмеження – одна людина на 4 квадратних метри.

Змішаний принцип зберегли на другий тур. Умови на дільницях залишилися такими ж – захисні маски, засоби для дезінфекції і так далі. Явка склала ще більше – 68,18%, а перемогу над опонентом Рафалом Тшасковським здобув чинний президент Анджей Дуда з відривом у кілька відсотків.

Протягом місяця у Польщі з 28 червня середньодобова захворюваність становила від 200 до 300 нових випадків. Вже в серпні місцеві органи охорони здоров'я фіксували різкі сплески аж до 900 випадків заражень. На тлі цих показників міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський пішов у відставку.

США

Пандемія коронавірусу наклала свій відбиток і на кампанію в США, де 3 листопада пройдуть вибори президента. Більшу частину з'їздів було скасовано, а передвиборчі заходи в основному перейшли в онлайн-формат. За іронією долі, цього року все більше американців прагнуть політичної активності. Як показало липневе опитування Fox News, 85% виборців зацікавлені у голосуванні.

Особливості виборів у США полягають в тому, що в цій країні використовують машини для голосування. Контакт з ними великої кількості людей пов'язаний з ризиком зараження COVID-19. Можливий вихід з цієї ситуації – голосування поштою. Але його організація – справа не з простих, оскільки в країні налічується майже 220 млн виборців. Наприклад, у 2016 більше 20% виборців проголосували поштою.

Дональд Трамп проти масового голосування поштою (фото: flickr com gageskidmore)

На даний час в США ще продовжують обговорювати альтернативні шляхи організації виборів. Однак президент Дональд Трамп проти широкого використання поштових бюлетенів, називаючи їх "загрозою демократії".

"Наша найбільша загроза – це губернатори з опозиційної партії, які контролюють бюлетені, мільйони поштових бюлетенів... Я вважаю це набагато більшою загрозою, ніж втручання іноземних держав", – заявив Трамп на прес-конференції в Білому домі 16 вересня.

Незважаючи на думку Трампа, деякі штати вже затвердили процедуру голосування поштою. А виборці з Вашингтона, Орегона, Колорадо, Гаваїв та Юти і раніше мали можливість відправляти бюлетені. У той же час експерти побоюються, що штати, для яких ця система є новою, не зможуть оперативно з нею впоратися.

Остаточно картина з виборами в США проясниться ближче до листопада. Тим часом з середини липня статистика захворюваності йде на спад і зараз становить близько 30 тисяч нових випадків COVID-19 на добу.

Що буде в Україні

Український уряд вже визначився з тим, як проходитимуть місцеві вибори 25 жовтня. І на відміну від інших країн дострокове і поштове голосування не передбачено.

На дільницях повинні бути антисептики, місця для утилізації масок і розділені потоки виборців на вхід і вихід. У приміщеннях треба нанести розмітку для дотримання дистанції не менше одного метра; столи, стільці, дверні ручки, поручні будуть періодично дезінфікувати. Члени комісії також повинні сидіти на відстані не менше метра або використовувати прозорі екрани.

Виборці обов'язково повинні одягати захисні маски або респіратори, обробляти руки антисептиками. Для підтвердження особи на дільниці можуть попросити тимчасово зняти маску. Рекомендується не брати з собою дітей і користуватися особистою ручкою.

Ті, хто знаходяться на самоізоляції з підтвердженим діагнозом СОVID-19, теж зможуть проголосувати.

"(Виборець, – ред.) має звернутися до територіальної виборчої комісії до 20:00 останньої п'ятниці (23 жовтня, – ред.) перед голосуванням і залишити свою заяву, що він може проголосувати вдома у зв'язку з хворобою", – зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У день голосування додому приїде комісія, члени якої мають бути в масках, рукавичках, захисних щитках і після кожного відвідування утилізувати засоби захисту.

Ще в серпні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що влада може задуматися про перенесення виборів, якщо більше половини країни опиниться в "червоній зоні" адаптивного карантину. Хоча пізніше уточнив, що це можливо тільки у випадку введення надзвичайної ситуації.

"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені, в тому числі в "червоній зоні", – зазначив Ляшко.

У будь-якому разі станом на сьогодні влада України схиляється до проведення голосування в строк, а можливість перенесення не обговорюється публічно навіть з урахуванням того, що коронавірус щодня б'є рекорди.

Представники МОЗ неодноразово робили акцент на використанні досвіду Польщі. Чи зможе Україна уникнути різкого сплеску захворюваності, стане відомо через два тижні після голосування. Це той строк, протягом якого медики остаточно оцінять вплив виборів на епідеміологічну ситуацію.