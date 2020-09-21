У Зеленського сказали, чи можуть перенести місцеві вибори

В Офісі президента не бачать жодних причин для відтермінування місцевих виборів. Перенесення або скасування виборів можливі лише в разі різкого погіршення щоденної захворюваності коронавірусом.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вірусна кампанія: чи піде влада на перенесення місцевих виборів".

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, поки ситуація з COVID-19 більш-менш контролюється. При цьому перенесення або скасування виборів є складним юридичним процесом, який тягне величезні витрати з бюджету і згодом обов'язково потрапить під судові процеси.

"Тобто причини для перенесення повинні бути настільки забійними і юридично вивіреними, щоб мати можливість відстояти все це в судах і отримати право на законне списання об'ємних бюджетних коштів, витрачених на організацію процесу", - додав Подоляк.

Він вважає, що тему перенесення виборів в медіа активно "качають" практично всі політичні групи і опозиційні сили.

"Це банальний, низьковитратний, некреативний, але досить скандальний спосіб вести агресивну частину пропагандистської виборчої кампанії", - сказав Подоляк.

У той же час джерело РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського вважає, що цю тезу спеціально "розкручують" телеграм-спільноти, використовуючи її проти влади.

"Всі ці ресурси або мають російський і проросійський слід. Або ведуть до Ігоря Коломойському. Їм вигідний такий посил. Тим самим закидається сигнал виборцям: мовляв, влада злякалася і скасує вибори, бо програє", - сказав джерело.

При цьому переносити вибори в правлячій команді не планують.

Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що для перенесення виборів немає підстав.

Нагадаємо, 10 вересня Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом про скасування місцевих виборів.