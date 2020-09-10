ОАСК відкрив справу за позовом про скасування місцевих виборів
Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу щодо оскарження постанови Центральної виборчої комісії про місцеві вибори. Також суд призначив дату підготовчого судового засідання.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Позов до суду подала громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.
Підготовче судове засідання призначено на 2 жовтня. Зазначимо, що вибори планують провести 25 жовтня.
Нагадаємо, координатор Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна оцінила можливість скасування місцевих виборів. Вона вважає, що юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори, існує лише можливість відстрочки на строк не більше 90 днів.
Раніше у "Слузі народу" називали умову, при якій можуть перенести місцеві вибори.