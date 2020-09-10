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Фальсифікація виборів: у Запоріжжі намагались масово змінити виборчі адреси

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 10 вересня 2020 13:42
Фальсифікація виборів: у Запоріжжі намагались масово змінити виборчі адреси Фото: поліцейська (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Запоріжжі намагались масово змінити виборчі адреси з метою фальсифікації місцевих виборів. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста. Люди називали непереконливі та плутані причини своїх дій.

"Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію та встановили особу координатора виборців, які прибули до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою проведення реєстрації зміни виборчої адреси", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 Кримінального Кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).

Нагадаємо, поліція вже зафіксувала 64 порушення виборчого законодавства.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах.

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