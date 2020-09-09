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Поліція вже зафіксувала 64 порушення виборчого законодавства

Новость на русском → Україна, Середа 09 вересня 2020 15:56
Поліція вже зафіксувала 64 порушення виборчого законодавства Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

З 5 вересня поліція зафіксувала 64 повідомлення щодо порушень виборчого законодавства. Слідчі почали чотири кримінальні провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, незаконна агітація становить практично три чверті всіх зафіксованих адміністративних порушень.

При цьому поліцейські ще до офіційного старту виборчого процесу внесли до ЄРДР відомостей про 6 кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах. За його словами, у МВС достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.

Також РБК-Україна писало, що на Центральну виборчу комісію подали в суд і вимагають скасувати постанову про вибори.

Раніше координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що місцеві вибори скасувати не можна, можна лише відстрочити.

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