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Полиция уже зафиксировала 64 нарушения избирательного законодательства

Новина українською → Украина, Среда 09 сентября 2020 15:56
Полиция уже зафиксировала 64 нарушения избирательного законодательства Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

С 5 сентября полиция зафиксировала 64 сообщения относительно нарушений избирательного законодательства. Следователи начали четыре уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, незаконная агитация составляет практически три четверти всех зафиксированных административных нарушений.

При этом полицейские еще до официального старта избирательного процесса внесли в ЕРДР сведения о 6 уголовных правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах. По его словам, у МВД достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Также РБК-Украина писало, что на Центральную избирательную комиссию подали в суд и требуют отменить постановление о выборах.

Ранее координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина рассказала, что местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить.

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