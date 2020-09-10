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Фальсификация выборов: в Запорожье пытались массово изменить избирательные адреса

Новина українською → Запорожье, Четверг 10 сентября 2020 13:42
Фальсификация выборов: в Запорожье пытались массово изменить избирательные адреса Фото: полицейская (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожье пытались массово изменить избирательные адреса с целью фальсификации местных выборов. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отметим, с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса сменили более 400 жителей города. Люди называли неубедительны и путаные причины своих действий.

"Сотрудники полиции отработали всю полученную информацию и установили личность координатора избирателей, которые прибыли в Запорожского отделения ведения реестра избирателей с целью проведения регистрации изменения избирательного адреса", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или ведомостей Государственного реестра избирателей).

Напомним, полиция уже зафиксировала 64 нарушения избирательного законодательства.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах.

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