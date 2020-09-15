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Местные выборы: ЦИК начал регистрировать кандидатов

Автор: Анастасия Рокитна

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала регистрировать кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах. Дата начала - 15 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

С 15 сентября по 24 сентября - представление документов для регистрации кандидатов.

23 октября в 23 ч 59 мин - завершение агитационного процесса. На следующий день - день тишины.

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Как планируется, выборы пройдут 25 октября, а до 3 ноября будут итоги.

Отметим, местные выборы в Украине в этом году пройдут по новым правилам. РБК-Украина объясняло, как голосовать в этом году.

Напомним, координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская оценивала возможность отмены местных выборов в Украине из-за карантина.

Кроме того, в СНБО разрабатывают специальный протокол действий в случае вспышек коронавируса на избирательных участках.

Как известно, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

В субботу, 8 августа, ЦИК назначила выборы в 24 регионах на 25 октября, Центризбирком получил выводы о невозможности проведения выборов в ОРДЛО.

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