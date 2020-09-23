После местных выборов не будет вспышки заболеваемости COVID-19 - Рубан

После проведения местных выборов в Украине не будет вспышки заболеваемости COVID-19. Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, и на выборах такого не будет.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Выборы - это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. При выборах такого общения нет", - отметил Рубан.

Чиновник добавил, что на выборах должны придерживаться трех вещей: ограниченного общения, проветривания помещений и соблюдения санитарных правил.

"Если комиссия сидит, придерживается масочного режима, помещение проветривается, а общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", - сказал Рубан.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина, который прописывает нормы для голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента ранее заявили, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости коронавирусом.