Раде предлагают определить, как будут голосовать украинцы на самоизоляции

В парламенте зарегистрировали законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Документ, в частности, прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

"Избиратели, направленные в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию, в том числе в связи с подтверждением диагноза заболевания COVID-19 могут голосовать по месту пребывания", - указано в проекте.

Такие избиратели не позднее 12:00 последней субботы перед днем ​​голосования по почте или через других лиц подают в участковую избирательную комиссию заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания. В заявлении должно быть указано место нахождения избирателя и справка учреждения здравоохранения (семейного врача) о направлении избирателя на самоизоляцию, обсервацию в связи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Участковая избирательная комиссия после окончания срока на подачу таких заявлений в последний день перед днем ​​голосования на своем заседании производит отдельную выдержку из списка избирателей.

"Голосование избирателей, находящихся на самоизоляции, обсервации, по месту их пребывания организуют три члена участковой избирательной комиссии, определенные решением соответствующей избирательной комиссии... Такие члены избирательной комиссии должны быть представителями разных субъектов представления кандидатур в состав избирательной комиссии", - указано в законопроекте.

Для голосования по месту нахождения избирателей на самоизоляции/обсервации, членам избирательной комиссии выдают отдельный опломбированный или опечатанный переносной избирательный ящик, в который вбрасывается контрольный лист.

Согласно закону, переносную избирательную урну для голосования украинцев на самоизоляции, а также избирательную урну для голосования на избирательном участке избирателей с признаками респираторного заболевания УИК будут открывать последними.

"Члены участковой избирательной комиссии, которые открывают такие ящики, вынимают из них избирательные бюллетени, подсчитывают их количество и раскладывают на соответствующие места, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", - предусмотрено в проекте.

Напомним, парламент предлагают определить особенности избирательных процедур на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, ЦИК принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы прошли, а вопрос их переноса из-за пандемии лежит за пределами компетенции комиссии.

В Офисе президента при этом отмечали, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости коронавирусом.