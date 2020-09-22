Раді пропонують визначити, як голосуватимуть українці на самоізоляції

У парламенті зареєстрували законопроект №4117 про особливості проведення виборів під час карантину. Документ, зокрема, прописує особливості голосування громадян, що перебувають на самоізоляції або в обсервації.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

"Виборці, направлені в установленому порядку на самоізоляцію, обсервацію, у тому числі у зв‘язку з підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19, можуть голосувати за місцем перебування", - вказано у проекті.

Такі виборці не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування поштою або через інших осіб подають до дільничної виборчої комісії заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. У заяві має бути зазначене місце перебування виборця та довідка закладу охорони здоров’я (сімейного лікаря) про направлення виборця на самоізоляцію, обсервацію у зв‘язку з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

Дільнична виборча комісія після закінчення строку на подання таких заяв в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє окремий витяг зі списку виборців.

"Голосування виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування організовують три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням відповідної виборчої комісії... Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії", - вказано у законопроекті.

Для голосування за місцем перебування виборців на самоізоляції/обсервації, членам виборчої комісії видають окрему опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку вкидається контрольний лист.

Згідно з законом, переносну виборчу скриньку для голосування українців на самоізоляції, а також виборчу скриньку для голосування на виборчій дільниці виборців з ознаками респіраторного захворювання ДВК відкриватиме останніми.

"Члени дільничної виборчої комісії, які відкривають такі скриньки, виймають із них виборчі бюлетені, підраховують їх кількість та розкладають на відповідні місця, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту", - передбачено у проекті.

Нагадаємо, парламенту пропонують визначити особливості виборчих процедур на час карантину через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, ЦВК вживає всіх необхідних заходів для того, щоб місцеві вибори відбулися, а питання їх перенесення через пандемію лежить за межами компетенції комісії.

В Офісі президента при цьому відзначали, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий скачок захворюваності на коронавірус.