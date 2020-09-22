Раде предлагают определить особенности выборов во время карантина: о чем закон

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Его внесли в Раду 18 сентября.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа на 22 сентября - обрабатывается в комитете.

Парламентарии предлагают внести соответствующие изменения в Избирательный кодекс и законы Украины.

В документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.

Особенности избирательных процедур

Проект определяет, что участковая избирательная комиссия специального избирательного участка в стационаре здравоохранения, где лечатся пациенты с COVID-19, образовывается соответственной городской или районной в городе, сельской, поселковой избирательной комиссией, не позднее, чем за 10 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация проводится с учетом ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.

Документ запрещает нахождение лиц во время карантина в помещениях для голосования и помещениях избирательных комиссий, а также во время голосования избирателей по месту нахождения без средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок.

Согласно проекту, члены избирательной комиссии в день голосования должны использовать дополнительные средства индивидуальной защиты: защитный щиток или очки, перчатки.

В случае организации голосования по месту нахождения избирателей с COVID-19 или тех, которые находятся на самоизоляции, члены ИК также используют защитную специальную одежду на специальных избирательных участках, созданных в стационарных учреждениях здравоохранения для пациентов с коронавирусом.

В законе определено, что опрос о наличии симптомов заболевания и бесконтактная термометрия проводится для всех лиц, которые приходят в помещение для голосования перед входом в них. Опрос и термометрию проводят также для всех лиц, присутствующих во время организации голосования избирателей по месту нахождения.

Отказавшихся от проведения термометрии, кроме избирателей, в помещение для голосования допускать не будут.

В проекте отдельно прописано, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования для голосования избирателей с признаками респираторного заболевания или температурой тела более 37,2 градуса.

"В день голосования избиратель, придерживаясь дистанции в один метр от члена комиссии, снимает средство индивидуальной защиты для идентификации членом комиссии, в соответствии с документом, который подтверждает лицо и гражданство Украины избирателя, после чего такому избирателю выдается бюллетень для голосования", - предусмотрели авторы законопроекта.

Напомним, Центральная избирательная комиссия принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы состоялись, а вопрос их переноса из-за пандемии лежит за пределами компетенции комиссии.

Как писало РБК-Украина, в фракции "Слуга народа" не видят оснований для отмены или переноса местных выборов.

В Офисе президента при этом отмечали, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости коронавирусом.