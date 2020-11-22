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Наблюдатели назвали основные нарушения во время второго тура выборов мэров

Автор: Александр Белоус

Чаще всего избиратели фотографируют бюллетени

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала данные о главных нарушениях во время второго тура на выборах мэров городов 22 ноября. Не зафиксировано ни одного вброса бюллетеней пачками.

Об этом свидетельствуют отчета с 12:00 до 16:00.

По данным отчета, ключевой проблемой процесса голосования является фотографирование избирателями своих избирательных бюллетеней. Такие инциденты были зафиксированы на 7,5% избирательных участков.

Кроме того, на 1,67% участков избиратели демонстрировали заполненные бюллетени.

На 0,83% участков зафиксирована выдача бюллетеня без паспорта или другому лицу.

Напомним, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосуют в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы. По данным Центральной избирательной комиссии, в 11 городах в списки избирателей включены 2 754 167 человек. По состоянию на 13:00 явка на выборах городских голов составила 12,70%.

По данным ОПОРЫ, явка на выборах 22 ноября по состоянию на 16:00 составила 22,5%. Погрешность составляет 1%.

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