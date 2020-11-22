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В Украине проходит второй тур местных выборов: что известно

Новина українською → Киев, Воскресенье 22 ноября 2020 08:10
В Украине проходит второй тур местных выборов: что известно Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 22 ноября, в Украине повторно голосуют на выборах мэров городов. Названы административные центры, где проходит второй тур.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Повторно будут голосовать в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

В ЦИК напомнили, что правила безопасности на избирательных участках неизменны: маска и личная ручка, соблюдение дистанции, а также отдельная кабинка для голосования для избирателей с признаками заболевания.

В ОПОРЕ отметили, что общая статистика нарушений и злоупотреблений во время второго тура местных выборов 15 ноября не слишком отличается от показателей, которые зафиксировали наблюдатели на выборах 25 октября.

Отметим, согласно различным соцопросам, однозначного претендента на победу в выборах во Львове нет.

Также было объявлено, что победу во втором туре выборов мэра Луцка получил Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

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