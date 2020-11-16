Второй тур выборов: в ОПОРЕ назвали самые распространенные нарушения

Общая статистика нарушений и злоупотреблений во время второго тура местных выборов 15 ноября не слишком отличается от показателей, которые зафиксировали наблюдатели на выборах 25 октября. Вопиющих нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА на своей странице в Facebook.

"ОПОРА отмечает, что день повторного голосования на местных выборах 15 ноября прошел организационно на должном уровне. Вопиющих нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, общественные наблюдатели не зафиксировали. Большинство из выявленных фактов носили типичный характер и не слишком отличались от показателей, которые зафиксировали на выборах 25 октября", - сказано в сообщении.

В отчете организации указано, что в течение дня голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 96 случаев нарушений, 22 из которых касаются недостаточно качественного материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, 7 - связаны с препятствованием работе наблюдателей со стороны членов избиркомов, 13 - это выдача бюллетеней без паспортов или без должной идентификации личности.

Были и случаи фотографирования избирателями бюллетеня, нарушение членами УИК процедур ведения протоколов утреннего заседания и о подсчете голосов.

Наиболее частым нарушением в день повторного голосования были попытки незаконной выдачи УИК и получение избирателем бюллетеней для голосования без предъявления соответствующих документов (например, на основании загранпаспорта).

Хотя такие факты не носили массового и повторяющегося характера, однако были зафиксированы на 8,39% УИК в пределах всей Украины.

Сообщается, что попытки раскрытия тайны голосования путем фотографирования бюллетеня зафиксировали на 5,19% УИК, а голосование избирателями за пределами кабинки или демонстрацию ими избирательного бюллетеня - на 5,93% УИК.

Кроме того, на 0,74% избирательных участков были зафиксированы попытки незаконного вброса бюллетеней (пачками).

Напомним, в воскресенье было известно, что правоохранители проверили 110 сообщений о нарушении избирательного процесса во время второго тура местных выборов в Украине. Больше всего нарушений зарегистрировали в Одесской области. Открыто семь уголовных дел.

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.