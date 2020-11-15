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Во время второго тура местных выборов полиция возбудила 7 дел

Новина українською → Украина, Воскресенье 15 ноября 2020 22:53
Во время второго тура местных выборов полиция возбудила 7 дел Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала суток правоохранители проверили 110 сообщений о нарушении избирательного процесса во время второго тура местных выборов в Украине. Больше всего нарушений зарегистрировали в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиция зарегистрировала 35 нарушений в Одесской области, 27 - в Херсонской, 20 - в Киевской, 9 - в Донецкой, 8 - в Сумской, 6 - в Волынской и 5 - в Хмельницкой областях. Однако серьезных нарушений избирательного законодательства полицейские не обнаружили.

"В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств", - рассказали в Нацполиции.

Два админпротокола по факту повреждения, сокрытия, уничтожения своего избирательного бюллетеня составили в Киевской и Херсонской областях и еще два протокола по факту агитации в день выборов в Одесской и Херсонской.

Уголовные производства были возбуждены в Одесской (5 дел), Киевской (1 дело) и Донецкой (1 дело) областях.

"Полицейские продолжают нести службу возле избирательных участков и будут сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК", - добавили в полиции.

Напомним, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения карантина во время второго тура местных выборов.

Кроме того, сегодня полиция задержала организатора "карусели" в Украинке.

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