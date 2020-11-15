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Полиция сообщила о задержании организатора "карусели" на выборах в Украинке

Новина українською → Украинка, Воскресенье 15 ноября 2020 19:43
Полиция сообщила о задержании организатора "карусели" на выборах в Украинке Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители задержали нарушителя за организацию "карусели" во время второго тура выборов в Украинке. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на должность городского главы города Украинка.

После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, наблюдатели заявили о возможных "каруселях" на выборах в Краматорске.

Также сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.

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