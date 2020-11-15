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Наблюдатели заявили о возможных "каруселях" на выборах в Краматорске

Новина українською → Краматорск, Воскресенье 15 ноября 2020 14:25
Наблюдатели заявили о возможных "каруселях" на выборах в Краматорске Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Краматорске на избирательном участке №141042 наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали возможную "карусель" на местных выборах. Один из избирателей после голосования демонстрировал телефон другому человеку, который пришел с ним к участку, но не голосовал.

Об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Отметим, "карусель" - это метод фальсификации результатов голосования, связанный с подкупом избирателя и повторным голосованием одних и тех же лиц на разных участках. Суть технологии заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора "карусели" на деньги или другие материальные ценности.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 12:00 в полицию поступило 15 сообщений о возможных нарушениях на местных выборах.

Также сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.

Отметим, по данным ОПОРЫ, явка избирателей на 12:00 составила 8,6%.

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