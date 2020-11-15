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Голосование без паспорта и недопуск наблюдателей: как проходит второй тур выборов

Новина українською → Украина, Воскресенье 15 ноября 2020 12:16
Голосование без паспорта и недопуск наблюдателей: как проходит второй тур выборов Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжается второй тур местных выборов. Зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также недопуск наблюдателей на участки.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Так, факты недопуска наблюдателей на избирательные участки зафиксированы в Одессе (№511157) и Сумах (№ 590993). В Одессе женщина, которая находилась на входе в участок, мотивировала отказ допуска наблюдателя на утреннее заседание тем, что его не было в "списке". В Сумах наблюдателю сообщили, что допуск на участок разрешен лишь представителям кандидатов и партий, а не организаций. После того, как наблюдали сообщили, что будут обращаться в полицию - их пропустили.

Кроме этого в Каменец-Подольском наблюдателю запрещали передвигаться по участку. После объяснений, члены избиркома таки разрешили свободно передвигаться представителю ОПОРЫ.

Всего с начала голосования наблюдателям ОПОРЫ были выявлены 5 попыток препятствования выполнению их обязанностей.

В Одессе на участке №511178 наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеня для голосования по загранпаспорту и военному билету. В Херсоне на участке №650634 избиратель пытался проголосовать по мобильному приложению "Дія", но после замечания наблюдателей продемонстрировал паспорт.

Всего наблюдатели с начала голосования выявили 43 нарушения избирательного законодательства. 23 нарушения касались проблем с материально-техническим обеспечением процесса.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов в семи городах.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЦИК заявили, что карантин выходного дня не помешает проведению второго тура выборов.

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