ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голосування без паспорта і недопуск спостерігачів: як проходить другий тур виборів

Новость на русском → Україна, Неділя 15 листопада 2020 12:16
Голосування без паспорта і недопуск спостерігачів: як проходить другий тур виборів Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні триває другий тур місцевих виборів. Зафіксовані спроби проголосувати без паспорта, а також недопуск спостерігачів на дільниці.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Так, факти недопуску спостерігачів на виборчі дільниці зафіксовані в Одесі (№511157) і Сумах (№ 590993). В Одесі жінка, яка перебувала на вході в дільницю, мотивувала відмову допуску спостерігача на ранкове засідання тим, що його не було в "списку". У Сумах спостерігачеві повідомили, що допуск на ділянку дозволений лише представникам кандидатів і партій, а не організацій. Після того, як спостерігали повідомили, що будуть звертатися в поліцію - їх пропустили.

Крім цього у Кам'янець-Подільському спостерігачеві забороняли пересуватися по ділянці. Після пояснень, члени виборчкому таки дозволили вільно пересуватися представнику ОПОРИ.

Всього з початку голосування спостерігачам ОПОРИ було виявлено 5 спроб перешкоджання виконанню їх обов'язків.

В Одесі на ділянці №511178 спостерігачі зафіксували видачу бюлетеня для голосування по закордонного паспорта та військового квитка. У Херсоні на ділянці №650634 виборець намагався проголосувати по мобільному додатком "Дія", але після зауваження спостерігачів продемонстрував паспорт.

Все спостерігачі з початку голосування виявили 43 порушення виборчого законодавства. 23 порушення стосувалися проблем з матеріально-технічним забезпеченням процесу.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур місцевих виборів у семи містах.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЦВК заявили, що карантин вихідного дня не завадить проведенню другого туру виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы нарушения ОПОРА
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Рейтинг кандидатів в Одесі
Рейтинг кандидатів в Одесі
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі