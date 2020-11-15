Местные выборы: два участка открылись с существенным опозданием, возбуждено дело

В Одесской области два избирательных участка открылись с существенным опозданием. По одному из фактов возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По состоянию на 13:00 свою работу начали все 1006 избирательных участков. При этом два участка открылись с существенным опозданием, по одному из них - в Приморском районе Одесской области, открыли уголовное дело по ч. 5 ст.157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

"Из-за ненадлежащего выполнения секретарем одной из избирательных комиссий Приморского района своих обязанностей по работе с избирательной документацией комиссия открылась с опозданием", - пояснили в полиции.

С начала суток в полицию поступило 15 сообщений связанных с нарушениями избирательного процесса: 7 - в Одесской, 3 - в Киевской, по 2 в Донецкой и Херсонской, и 1 в Волынской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что наблюдатели зафиксировали попытки проголосовать без паспорта, а также недопуск своих представителей на избирательные участки.

Отметим, сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэров в семи городах.