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Місцеві вибори: два дільниці відкрилися із суттєвим запізненням, порушено справу

Новость на русском → Україна, Неділя 15 листопада 2020 13:09
Місцеві вибори: два дільниці відкрилися із суттєвим запізненням, порушено справу Фото: виборчком (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одеській області дві виборчі дільниці відкрилися із суттєвим запізненням. По одному з фактів порушено кримінальну справу.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

За станом на 13:00 розпочали свою роботу всі 1006 виборчих дільниць. При цьому два дільниці відкрилися із суттєвим запізненням, по одному з них - в Приморському районі Одеської області, відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

"Із-за неналежного виконання секретарем однієї з виборчих комісій Приморського району своїх обов'язків по роботі з виборчою документацією комісія відкрилася із запізненням", - пояснили в поліції.

З початку доби в поліцію надійшло 15 повідомлень пов'язаних з порушеннями виборчого процесу: 7 - в Одеській, 3 - у Київській, по 2-у Донецькій і Херсонській, 1 в Волинській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що спостерігачі зафіксували спроби проголосувати без паспорта, а також недопущення своїх представників на виборчі дільниці.

Відзначимо, сьогодні в Україні проходить другий тур виборів мерів у семи містах.

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