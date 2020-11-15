Местные выборы: наблюдатели зафиксировали противоэпидемиологические нарушения

Наблюдатели общественной сети ОПОРА в течение дня голосования на местных выборах проводят мониторинг избирательных участков по соблюдению карантинных норм. Были выявлены и нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

В некоторых избирательных комиссиях отсутствовала разметка для соблюдения дистанции между избирателями. Также не было разметки и на спецучастках.

Кроме того наблюдатели ОПОРЫ заметили, что некоторые члены УИК неправильно используют средства индивидуальной защиты или совсем пренебрегают ими.

Такая ситуация на избирательных участках в Киевской области.

Кроме того, полиция получила 54 сообщения о нарушениях избирательного процесса.

Напомним, сегодня в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Среди них заразились 420 детей и 391 медработник.