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Местные выборы: наблюдатели зафиксировали противоэпидемиологические нарушения

Новина українською → Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 20:25
Местные выборы: наблюдатели зафиксировали противоэпидемиологические нарушения Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Наблюдатели общественной сети ОПОРА в течение дня голосования на местных выборах проводят мониторинг избирательных участков по соблюдению карантинных норм. Были выявлены и нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

В некоторых избирательных комиссиях отсутствовала разметка для соблюдения дистанции между избирателями. Также не было разметки и на спецучастках.

Кроме того наблюдатели ОПОРЫ заметили, что некоторые члены УИК неправильно используют средства индивидуальной защиты или совсем пренебрегают ими.

Такая ситуация на избирательных участках в Киевской области.

Кроме того, полиция получила 54 сообщения о нарушениях избирательного процесса.

Напомним, сегодня в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Среди них заразились 420 детей и 391 медработник.

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