Місцеві вибори: спостерігачі зафіксували протиепідеміологічні порушення

Спостерігачі громадської мережі ОПОРА протягом дня голосування на місцевих виборах проводять моніторинг виборчих дільниць щодо дотримання карантинних норм. Були виявлені й порушення.

Про це повідомляє прес-служба мережі.

У деяких виборчих комісіях була відсутня розмітка для дотримання дистанції між виборцями. Також не було розмітки і на спецдільницях.

Поза тим спостерігачі ОПОРИ помітили, що деякі члени ДВК неправильно використовують засоби індивідуального захисту або ж зовсім нехтують ними.

Така ситуація на виборчих дільницях у Київській області.

Крім того, поліція отримала 54 повідомлення про порушення виборчого процесу.

Нагадаємо, сьогодні в Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі відбувся конфлікт журналіста і адміністрації.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавірусу. Серед них заразилися 420 дітей і 391 медпрацівник.