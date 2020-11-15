Поліція отримала 54 повідомлення про порушення виборчого процесу

В Україні сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, розпочато два кримінальні провадження та складено два адміністративні протоколи.

До підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством. Зокрема, 18 - у Херсонській, 13 - в Одеській, 12 - у Київській, по 4 - у Донецькій та Сумській, 3 - у Волинській областях.

При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

Нагадаємо, в Одесі в день голосування на місцевих виборах повідомили про замінування будівлі, в якій знаходиться виборча комісія.

Також у Краматорську на виборчій дільниці №141042 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували можливу "карусель" на місцевих виборах. Один з виборців після голосування демонстрував телефон іншій людині, яка прийшла з ним до ділянки, але не голосував.