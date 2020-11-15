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Полиция получила 54 сообщения о нарушениях избирательного процесса

Новина українською → Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 16:36
Полиция получила 54 сообщения о нарушениях избирательного процесса Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня проходит второй тур местных выборов. Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, начаты два уголовных производства и составлены два административных протокола.

В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности, 18 - в Сумской, 13 - в Одесской, 12 - в Киевской, по 4 - в Донецкой и Сумской, 3 - в Волынской областях.

При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.

Напомним, в Одессе в день голосования на местных выборах сообщили о заминировании здания, в котором находится избирательная комиссия.

Также в Краматорске на избирательном участке №141042 наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали возможную "карусель" на местных выборах. Один из избирателей после голосования демонстрировал телефон другому человеку, который пришел с ним к участку, но не голосовал.

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