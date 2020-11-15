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В Одесі повідомили про замінування будівлі, в якій знаходиться ТВК

Новость на русском → Одеса, Неділя 15 листопада 2020 16:00
В Одесі повідомили про замінування будівлі, в якій знаходиться ТВК Фото: поліцейська (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одесі в день голосування на місцевих виборах повідомили про замінування будівлі, в якій знаходиться виборча комісія. Поліція перевіряє інформацію.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції подзвонив чоловік та повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косівська замінована. Наразі там розміщується територіальна виборча комісія.

На місце події скеровані працівники Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.

Нагадаємо, у Краматорську на виборчій дільниці №141042 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували можливу "карусель" на місцевих виборах. Один з виборців після голосування демонстрував телефон іншій людині, яка прийшла з ним до ділянки, але не голосував.

Також повідомлялося, що спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про низку спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.

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