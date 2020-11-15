ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під час другого туру місцевих виборів поліція порушила 7 справ

Новость на русском → Україна, Неділя 15 листопада 2020 22:53
Під час другого туру місцевих виборів поліція порушила 7 справ Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку доби правоохоронці перевірили 110 повідомлень про порушення виборчого процесу під час другого туру місцевих виборів в Україні. Найбільше порушень зареєстрували в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Поліція зареєструвала 35 порушень на Одещині, 27 - у Херсонській, 20 - у Київській, 9 - у Донецькій, 8 - у Сумській, 6 - у Волинській та 5 - у Хмельницькій областях. Однак серйозних порушень виборчого законодавства поліцейські не виявили.

"У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень", - розповіли в Нацполіції.

Два адмінпротоколи за фактом пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня склали у Київській та Херсонській областях та ще два протоколи за фактом агітації у день виборів в Одеській та Херсонській.

Кримінальні провадження були порушені в Одеській (5 справ), Київській (1 справа) та Донецькій (1 справа) областях.

"Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК", - додали в поліції.

Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення карантину під час другого туру місцевих виборів.

Крім того, сьогодні поліція затримала організатора "каруселі" в Українці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 полиция нарушения второй тур
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Рейтинг кандидатів в Одесі
Рейтинг кандидатів в Одесі
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Санду обходить Додона на виборах у Молдові, підраховано 87% голосів
РБК-Українаінформаційне агентство Санду обходить Додона на виборах у Молдові, підраховано 87% голосів