Нападавшим на избирком в Винницкой области сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые совершили нападение на участковую избирательную комиссию в Тульчине Винницкой области. Их подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Подозрения сообщили по ч. 3 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

"Следователи обратились в суд с ходатайством на время досудебного следствия избрать нападающим меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в МВД.

Напомним, утром 26 октября в Тульчине двое мужчин совершили нападение на избирком. Они угрожали членам комиссии расправой, обвиняли их в фальсификации выборов и пытались отобрать избирательную документацию. Полиция задержала нападавших. Ими оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района.

Отметим, в день голосования полиция открыла почти 160 уголовных дел из-за нарушений на выборах.