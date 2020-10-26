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В Винницкой области двое мужчин напали на избирательную комиссию

Новина українською → Тульчин, Понедельник 26 октября 2020 09:38
В Винницкой области двое мужчин напали на избирательную комиссию Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня ночью в Винницкой области в Тульчине двое мужчин напали на участковую избирательную комиссию и пытались завладеть избирательной документацией. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, около 4:00 к членам комиссии, которые выходили из здания, где находится избирательный участок, подъехал автомобиль Audi. Из него выбежали двое мужчин и начали угрожать физической расправой главе и членам комиссии, обвиняя их в фальсификации. После этого злоумышленники пытались отобрать бюллетени и избирательную документацию.

Полицейский, который осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную комиссию, применил табельное оружие и вызвал коллег. Прибывшие стражи порядка задержали злоумышленников.

Правонарушителями оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали.

Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

Следствие начало уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УКУ (препятствование осуществлению избирательного права) и ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, накануне на одном из избирательных участков Ирпеня напали на кандидата от партии "Слуга народа" в депутаты, после чего между двумя мужчинами произошла стычка.

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