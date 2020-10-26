У Вінницькій області двоє чоловіків напали на виборчу комісію

Сьогодні вночі у Вінницькій області в Тульчині двоє чоловіків напали на дільничну виборчу комісію та намагались заволодіти виборчою документацією. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, близько 4:00 до членів комісії, які виходили з приміщення, де розташувалась виборча дільниця, під’їхав автомобіль Audi. З нього вибігли двоє чоловіків та почали погрожувати фізичною розправою голові та членам комісії, звинувачуючи їх у фальсифікації. Після цього зловмисники намагались відібрати бюлетені та виборчу документацію.

Поліцейський, який здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю та викликав колег. Правоохоронці, які прибули затримали зловмисників.

Правопорушниками виявились 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. Раніше вони в поле зору поліції не потрапляли.

Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Слідство розпочало кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні на одній з виборчих дільниць Ірпеня напали на кандидата від партії "Слуга народу" в депутати, після чого між двома чоловіками сталася сутичка.