В Ірпені напали на кандидата в депутати, порушено справу

На одному з виборчих дільниць Ірпеня напали на кандидата від партії "Слуга народу" в депутати, після чого між двома чоловіками сталася сутичка.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Національної поліції Київської області Наталія Горохольська.

За її словами, на виборчій дільниці стався конфлікт між двома чоловіками через зйомки на мобільний телефон. Вони просили один одного припинити відеофіксацію. Після чого сталася бійка, під час якої нападник повалив на підлогу кандидата.

Кандидат у депутати викликав поліцію. На місце пригоди оперативно прибув наряд реагування патрульної поліції і оперативна група.

"Під час перевірки оперативної інформації, що надійшла поліцейські встановили учасників бійки. Потерпілим виявився кандидат у депутати від "Слуги народу". Також встановили і особу нападника. Ним виявився 60-річний чоловік з Черкаської області", - повідомила Горохольська.

За цим фактом Національна поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 296 КК (хуліганство). Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру нападнику, який напав на кандидата в депутати.

Нагадаємо, поліція відкрила вже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах.

За станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходили спокійно. НПУ не фіксує порушень, які могли б вплинути на результат голосування.