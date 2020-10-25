В Ирпене напали на кандидата в депутаты, возбуждено дело

На одном из избирательных участков Ирпеня напали на кандидата от партии "Слуга народа" в депутаты, после чего между двумя мужчинами произошла стычка.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Наталья Горохольская.

По ее словам, на избирательном участке произошел конфликт между двумя мужчинами из-за съемки на мобильный телефон. Они просили друг друга прекратить видеофиксацию. После чего произошла драка, во время которой нападавший повалил на пол кандидата.

Кандидат в депутаты вызвал полицию. На место происшествия оперативно прибыл наряд реагирования патрульной полиции и оперативная группа.

"Во время проверки оперативной информации, поступившей полицейские установили участников драки. Пострадавшим оказался кандидат в депутаты от "Слуги народа". Также установили и личность нападавшего. Им оказался 60-летний мужчина из Черкасской области", - сообщила Горохольская.

По этому факту Национальная полиция открыла производство по части 1, статьи 296 УК (хулиганство). Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении нападающему, который напал на кандидата в депутата.

Напомним, полиция открыла уже 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах.

По состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходили спокойно. НПУ не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.