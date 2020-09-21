НАПК вызвало на допрос представителей 11 партий из-за финансовой отчетности

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызвало на допрос представителей 11 партий из-за возможных нарушений в финансовой отчетности. Они получили официальные письма.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:
В агентстве отмечают, что до обнародования этой информации вышеуказанные лица получили официальные приглашения от НАПК.
Напомним, ранее на сайте президента Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой требовали от главы государства уйти в отставку, так как он несвоевременно задекларировал изменения имущественного состояния. Ранее Зеленский обещал, что уйдет в отставку, если нарушит закон.
В итоге петиция собрала необходимое количество подписей, и президент на нее ответил.
Кроме этого, ранее в НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации.