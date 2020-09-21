НАЗК викликало на допит представників 11 партій через фінансову звітність

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало на допит представників 11 партій через можливі порушення у фінансовій звітності. Вони отримали офіційні листи.
Про це повідомляє прес-служба НАПК.
Щоб з'ясувати обставини можливих порушень подання фінансової звітності, запрошуються такі представники політичних партій:
В агентстві відзначають, що до оприлюднення цієї інформації вищевказані особи отримали офіційні запрошення від НАЗК.
Нагадаємо, раніше на сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію, в якій вимагали від глави держави піти у відставку, оскільки він несвоєчасно задекларував зміни майнового стану. Раніше Зеленський обіцяв, що піде у відставку, якщо порушить закон.
У підсумку петиція зібрала необхідну кількість підписів, і президент на неї відповів.
Крім цього, раніше в НАЗК роз'яснили, чи повинні кандидати на місцевих виборах подавати декларації.