"Наш край" требует пересчета голосов на всех городских участках в Николаеве и области

Партия "Наш край" требует пересчета голосов на всех без исключения городских избирательных участках в Николаеве и Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин в Facebook.

Согласно параллельного подсчета голосов "Наш край" набрал необходимое количество голосов, чтобы уверенно пройти в городской (8,36% голосов) и областной советы (18,2% голосов).

"Согласно параллельному подсчету голосов, за партию "Наш край" отдали голоса жители города и Николаевской области в достаточном количестве, чтобы уверенно зайти в городской и областной советы. По имеющимся данным, "Наш край" одержал устойчивые 18,2% голосов избирателей для прохождения в Николаевский областной совет и 8,36% голосов - в Николаевский городской совет", - заявляет Юрий Кормышкин.

По словам главы Николаевской облорганизации “Нашего края”, на избирательных участках подсчет происходил с множественными нарушениями, а некоторые участки искусственно затягивают процесс подсчета голосов и сдачи протоколов.

“Я уверен, что таким образом власть хочет разворовать голоса партии, сфальсифицировать результаты местных выборов. Власть готова идти на любые незаконные действия, чтобы "Наш край" не попал в будущий совет. Им невыгодно иметь конструктивного оппонента. Мы будем бороться за справедливость, будем противостоять бесчинству в избирательных комиссиях. "Наш край" намерен подавать судебные иски, а также призывает других участников избирательного процесса прекратить гнусные манипуляции и фальсификации”, - заявил Кормышкин.

Кроме того, Кормышкин от лица “Нашего края” обратился к президенту с требованием гарантировать каждому участнику избирательного процесса правомочное законодательное поле и не подыгрывать кому-то в отдельности для достижения результатов, а также не позволить воровства представительских мандатов.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.