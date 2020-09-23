Нашел "клона": в Кировоградской области задержали кандидата в мэры

Силовики разоблачили кандидата на должность мэра одного из городов Кировоградской области и жителя другой области на нарушении избирательного процесса. Он нашел "кандидата-клона" для своего конкурента.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, кандидат вместе с сообщником нашли человека с похожими анкетными данными и предложили ему за 10 тысяч гривен подать свою кандидатуру на должность городского головы. Это было сделано для того, чтобы конкурент кандидата в мэры получил меньше голосов.

"По результатам принятых мер правоохранители задокументировали факт передачи денежных средств и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 сентября полиция открыла восемь уголовных производств по факту нарушений в ходе избирательной кампании перед местными выборами. Всего за сутки поступило 51 сообщение о нарушениях.

Также РБК-Украина писало, что скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа будет снова баллотироваться в мэры.