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В Николаеве полиция открыла дело из-за подкупа избирателей в соцсетях

Автор: РБК-Украина

В Николаеве зафиксировали попытку подкупа избирателей в социальных сетях. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Во время мониторинга социальной сети Facebook обнаружена информация с видеозаписью, на которой неизвестные лица за денежное вознаграждение предлагают людям принять участие в мероприятиях политической партии, а также передают деньги.

По факту публикации следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УК "Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, которая сопровождается предвыборной агитацией".

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, полиция разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Кроме того, в Днепре открыли уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Гражданская сила".

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