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Новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, - ОПОРА

Автор: Анастасия Рокитна

В гражданской сети ОПОРА спрогнозировали, когда могут быть новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука. Они могут состояться в январе.

Об этом заявила глава сети Ольга Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

"День голосования может быть в январе", - уточнила она.

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Напомним, от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. При этом именно Федорчук побеждал на выборах нового мэра Борисполя.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.

Как сообщало РБК-Украина, в связи со смертью городского головы Борисполя в городе должны провести повторные выборы.

Именно вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд по летальным случаям от COVID-19 - умерли 165 человек.

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