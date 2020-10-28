Временным мэром Борисполя никого назначать не будут, ждут перевыборов

В Борисполе не планируют назначать временного мэра из-за смерти городского главы Анатолия Федорчука. Сейчас в горсовете ждут перевыборов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

По его словам, ситуация, которая сложилась в городе из-за смерти Федорчука - это правовой тупик.

"Такого в Украине вообще не было. Дело в том, что он выиграл выборы, но его ТИК не объявила городским головой. Поэтому, по логике, я думаю, что, скорее всего, будут перевыборы", - сказал Годунок.

Он отметил, что без мэра в горсовете не могут решить важные кадровые вопросы.

"Теперь депутаты соберутся и не смогут избрать секретаря, поскольку на секретаря по закону кандидатуру подает городской голова. А если его кандидатура не прошла - тогда могут депутаты. Такая патовая ситуация в настоящее время. Депутатов избрали, а городского головы нет, от него многое зависит, подать заместителей, например. Все сейчас в шоке", - пояснил он.

Напомним, сегодня стало известно, что от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. При этом именно Федорчук побеждал на выборах нового городского главы Борисполя.

Как писало РБК-Украина, в связи со смертью городского главы Борисполя в городе должны провести повторные выборы.