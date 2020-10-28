Тимчасовим мером Борисполя нікого призначати не будуть, чекають перевиборів

В Борисполі не планують призначати тимчасового мера з-за смерті міського голови Анатолія Федорчука. Зараз у міськраді чекають перевиборів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок.

За його словами, ситуація, яка склалася в місті із-за смерті Федорчука - це правовий глухий кут.

"Такого в Україні взагалі не було. Справа в тому, що він виграв вибори, але його ТВК не оголосила міським головою. Тому, за логікою, я думаю, що, швидше за все, будуть перевибори", - сказав Годунок.

Він зазначив, що без мера в міськраді не можуть вирішити важливі кадрові питання.

"Тепер депутати зберуться і не зможуть обрати секретаря, оскільки на секретаря за законом кандидатуру подає міський голова. А якщо його кандидатура не пройшла - тоді можуть депутати. Така патова ситуація в даний час. Депутатів обрали, а міського голови немає, від нього багато залежить, подати заступників, наприклад. Всі зараз в шоці", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від коронавірусу помер мер Борисполя Анатолій Федорчук. При цьому саме Федорчук перемагав на виборах нового міського голови Борисполя.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.