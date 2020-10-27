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В ОБСЕ раскритиковали проведение опроса Зеленского в день местных выборов

Автор: Инна Собора

Местные выборы в Украине прошли профессионально и эффективно, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, и недостатки избирательного законодательства. Однако опрос президента Владимира Зеленкого создал неоправданное политическое преимущество.

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Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что финансирование опроса происходило за счет партии "Слуга народа" и создало ей преимущество.

"Наблюдатели заявили, что проведение президентом Владимиром Зеленским опроса общественного мнения на избирательных участках, финансируемого его партией, по-видимому, создало неоправданное политическое преимущество в день выборов и размыло разделение государства и партии", - отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

Напомним, партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса.

РБК-Украина писало, что Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.

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