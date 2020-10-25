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Опрос Зеленского проводят возле 55% участков, - ОПОРА

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 15:55
Опрос Зеленского проводят возле 55% участков, - ОПОРА Фото: опрос Зеленского (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводят вблизи 55% избирательных участков. Больше всего участков покрыты на юге.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Наблюдатели отметили, что погрешность исследования, которое проводила ОПОРА, составляет 4%.

"Гражданская сеть ОПОРА исследовала, возле какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на это время возле около 55% участков они есть, возле 45% - нет. Наибольшее количество участков покрыты на юге - 78,65%, меньше всего на западе - 37,81%, в центре - 55,79%, на востоке - 56,87%", - сообщили в ОПОРЕ.

Напомним, сегодня, в день выборов, проходит всеукраинский опрос анонсированный Зеленским. На нем гражданам предлагается ответить на пять вопросов.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, проведение такого опроса не нарушает украинское законодательство. При этом интервьюеры должны проводить его за пределами участков и не агитировать.

Ранее РБК-Украина писало, что в полицию поступило четыре заявления из-за опроса Зеленского.

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