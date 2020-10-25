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Опитування Зеленського проводять біля 55% дільниць, - ОПОРА

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 15:55
Опитування Зеленського проводять біля 55% дільниць, - ОПОРА Фото: опитування Зеленського (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводять поблизу 55% виборчих дільниць. Найбільше дільниць покриті на півдні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Спостерігачі відзначили, що похибка дослідження, яке здійснювала ОПОРА, становить 4%.

"Громадянська мережа ОПОРА дослідила, біля якої кількості ділянок присутні інтерв'юери, які проводять опитування від президента. Станом на цей час біля близько 55% дільниць вони є, біля 45% - ні. Найбільша кількість ділянок покриті на півдні - 78,65%, найменше на заході - 37,81%, в центрі - 55,79%, на сході - 56,87%", - повідомили в ОПОРІ.

Нагадаємо, сьогодні, в день виборів, проходить всеукраїнське опитування анонсований Зеленським. На ньому громадянам пропонується відповісти на п'ять питань.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, проведення такого опитування не порушує українське законодавство. При цьому інтерв'юери повинні проводити його за межами дільниць і не агітувати.

Раніше РБК-Україна писало, що в поліцію надійшло чотири заяви через опитування Зеленського.

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