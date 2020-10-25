В полицию поступили четыре заявления из-за опроса Зеленского

В полицию за последние несколько часов поступили четыре заявления, что волонтеры на всеукраинском опросе работают за деньги. Эту информацию полиция проверяет.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В частности, поступило заявление, что работали несовершеннолетние.

"К нам поступили четыре заявления. Они были в течение двух с половиной часов. Проверим их", - сказал Клименко.

Напомним, в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00.

Также РБК-Украина сообщало, что ОПОРА фиксируют первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.